UEFA Konferans Ligi son 16 turu maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu maçlarına geri sayım başladı. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde eşleşmeler belirlendi. Futbolseverler şimdi eşleşmeler ve maç tarihlerine odaklandı. Peki, UEFA Konferans Ligi son 16 turu maçları ne zaman?
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimizin bulunmadığı turnuvada en dikkat çeken eşleşme ise Panathinaikos-Fiorentina oldu. Eşleşmeler ise şöyle:
Real Betis (İspanya)-Vitoria (Portekiz)
Jagiellonia (Polonya)-Cercle Brugge (Belçika)
Celje (Slovenya)-Lugano (İsviçre)
Panathinaikos (Yunanistan)-Fiorentina (İtalya)
Kopenhag (Danimarka)-Chelsea (İngiltere)
Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Djurgarden (İsveç)
Borac (Bosna Hersek)-Rapid Wien (Avusturya)
UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçları 6 Mart'ta yapılacak.
İlk maçların ardından çeyrek finale çıkacak takımların kesinleşeceği rövanş müsabakaları ise 13 Mart'ta oynanacak.
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