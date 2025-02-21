UEFA Konferans Ligi son 16 turu maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimizin bulunmadığı turnuvada en dikkat çeken eşleşme ise Panathinaikos-Fiorentina oldu. Eşleşmeler ise şöyle:



Real Betis (İspanya)-Vitoria (Portekiz)



Jagiellonia (Polonya)-Cercle Brugge (Belçika)



Celje (Slovenya)-Lugano (İsviçre)



Panathinaikos (Yunanistan)-Fiorentina (İtalya)



Kopenhag (Danimarka)-Chelsea (İngiltere)



Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)



Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Djurgarden (İsveç)



Borac (Bosna Hersek)-Rapid Wien (Avusturya)



UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?



UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçları 6 Mart'ta yapılacak.



İlk maçların ardından çeyrek finale çıkacak takımların kesinleşeceği rövanş müsabakaları ise 13 Mart'ta oynanacak.