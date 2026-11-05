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UEFA Konferans Ligi. Trabzonspor-Freiburg

05.11.2026 18:26

UEFA Konferans Ligi. Trabzonspor-Freiburg
Anadolu Ajansı

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde ligde ve Avrupa'da hiç yenilmedi.

Volkan Üstüyıldız
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Alman ekibi Freiburg'u Papara Park'ta ağırlayacak. Mücadele 20.45'te başlayacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk 2 maçını kazanan Trabzonspor, 3'te 3 için 20.45'te Papara Park'ta Freiburg karşısına çıkacak. 

 

TRT1'den naklen yayınlanacak mücadeleyi Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

 

UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk iki maçında deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2, sahasında ise İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup ederek 6 puan toplayan bordo-mavililer, Freiburg'u da yenerek yoluna kayıpsız devam etmenin mücadelesini verecek.

 

GÖZLER MOHAMED SALAH'TA OLACAK

 

Trabzonspor'un gol güvencelerinden biri, Mısırlı yıldız oyuncu Mohamed Salah olacak.

Süper Lig'de ilk 10 haftaya 8 gol sığdıran, UEFA Konferans Ligi'nde ise ilk 2 maçta birer gol kaydeden Salah, Trabzonspor formasıyla 14 karşılaşmada toplam 10 gole imza atarak takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

 

Mısırlı yıldız, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda 4-2 galip geldikleri KuPS Kuopio maçı ile sahalarında 2-0 kazandıkları Hearts karşılaşmasında birer kez rakip fileleri havalandırdı.

 

Bordo-mavili futbolcu, Freiburg karşısında da ağları sarsması halinde UEFA Konferans Ligi'nde ilk 3 maçta gol atma başarısı göstermiş olacak.

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