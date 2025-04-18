UEFA Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri: Konferans Ligi yarı final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi'nde kupayı kaldıracak takımın belirlenmesine kısa süre kaldı. Çift yarı final maçı ardından finalin adı da belirlenecek. Konferans Ligi puan durumu tablosunda 1, 3, 5 ve 15'inci sırada olan takımlar olağanüstü rekabetleriyle üst tura kaldı. Konferans Ligi yarı final ve final maçları ne zaman? İşte, yarı final eşleşmeleri...



UEFA KONFERANS LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



UEFA Konferans Ligi yarı final mücadeleleri 1 - 8 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Yarı final ilk maçları 1 Mayıs Perşembe günü, ikinci maçları 8 Mayıs Perşembe günü olacak. Konferans Ligi finalleri ise 28 Mayıs 2025 tarihinde Polonya'nın Wrocław şehrindeki Wrocław Şehir Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmalar Tabii platformu ile TRT 1 ve TRT Spor'dan canlı aktarılıyor.



Konferans Ligi eşleşmeleri:



1 Mayıs (1. maçlar)



Real Betis - Fiorentina / 22:00

Djurgarden - Chelsea / 22 :00



8 Mayıs (2. maçlar)



Chelsea - Djurgarden / 22:00

Fiorentina - Real Betis / 22:00



Kupayı kazanan takım, bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Konferans Ligi'nde gruplarında ikinci sırada yer alan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar arasında ek bir eleme turu düzenlenecek.