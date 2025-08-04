UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı start alıyor!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Konferans Ligi'nin 3. eleme turu ilk ayağında 5 Ağustos Salı ve 7 Ağustos Perşembe günü 30 maç yapılacak.



Başakşehir, 7 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Norveç ekibi Viking'e konuk olacak.



Beşiktaş ise aynı gün TSİ 21.45'te İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile deplasmanda karşılaşacak.



Karşılaşmaların rövanşları, 13-14 Ağustos'ta oynanacak.



İlk maçların programı (TSİ) şöyle:



5 Ağustos Salı:



21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - Neman (Belarus)



7 Ağustos Perşembe:



19.00 Milsami (Moldova) - Virtus (San Marino)



19.00 Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - AEK (Yunanistan)



19.00 Araz Nahçıvan (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)



19.00 Rosenborg (Norveç) - Hammarby (İsveç)



19.00 Kauno Zalgiris (Litvanya) - Arda (Bulgaristan)



19.30 Banik Ostrava (Çekya) - Austria Wien (Avusturya)



20.00 Riga (Letonya) - Beitar (İsrail)



20.00 Viking (Norveç) - Başakşehir



20.00 AIK (İsveç) - Györi (Macaristan)



20.00 Silkeborg (Danimarka) - Jagiellonia (Polonya)



21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Egnatia (Arnavutluk)



21.00 Differdange (Lüksemburg) - Levadia Tallinn (Estonya)



21.00 Vikingur (Faroe Adaları) - Linfield (Kuzey İrlanda)



21.00 Sparta Prag (Çekya) - Ararat (Ermenistan)



21.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Vaduz (Lihtenştayn)



21.00 Anderlecht (Belçika) - Sheriff (Moldova)



21.00 Polissya (Ukrayna) - Paksi (Macaristan)



21.00 Levski Sofia (Bulgaristan) - Sabah (Azerbaycan)



21.15 Lausanne (İsviçre) - Astana (Kazakistan)



21.30 Lugano (İsviçre) - Celje (Slovenya)



21.30 Ballkani (Kosova) - Shamrock Rovers (İrlanda)



21.30 Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya)



21.45 Vikingur (İzlanda) - Brondby (Danimarka)



21.45 St. Patrick's (İrlanda) - Beşiktaş



22.00 Rapid Wien (Avusturya) - Dundee United (İskoçya)



22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Dinamo City (Arnavutluk)



22.00 Larne (Kuzey İrlanda) - Santa Clara (Portekiz)



22.00 Rakow (Polonya) - Maccabi Haifa (İsrail)



22.00 Partizan (Sırbistan) - Hibernian (İskoçya)