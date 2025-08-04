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UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı start alıyor!

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları 5 Ağustos Salı günü başlayacak.

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı start alıyor!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Konferans Ligi'nin 3. eleme turu ilk ayağında 5 Ağustos Salı ve 7 Ağustos Perşembe günü 30 maç yapılacak.

, 7 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Norveç ekibi Viking'e konuk olacak.

ise aynı gün TSİ 21.45'te İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile deplasmanda karşılaşacak.

Karşılaşmaların rövanşları, 13-14 Ağustos'ta oynanacak.

İlk maçların programı (TSİ) şöyle:

5 Ağustos Salı:

21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - Neman (Belarus)

7 Ağustos Perşembe:

19.00 Milsami (Moldova) - Virtus (San Marino)

19.00 Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - AEK (Yunanistan)

19.00 Araz Nahçıvan (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

19.00 Rosenborg (Norveç) - Hammarby (İsveç)

19.00 Kauno Zalgiris (Litvanya) - Arda (Bulgaristan)

19.30 Banik Ostrava (Çekya) - Austria Wien (Avusturya)

20.00 Riga (Letonya) - Beitar (İsrail)

20.00 Viking (Norveç) - Başakşehir

20.00 AIK (İsveç) - Györi (Macaristan)

20.00 Silkeborg (Danimarka) - Jagiellonia (Polonya)

21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Egnatia (Arnavutluk)

21.00 Differdange (Lüksemburg) - Levadia Tallinn (Estonya)

21.00 Vikingur (Faroe Adaları) - Linfield (Kuzey İrlanda)

21.00 Sparta Prag (Çekya) - Ararat (Ermenistan)

21.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Vaduz (Lihtenştayn)

21.00 Anderlecht (Belçika) - Sheriff (Moldova)

21.00 Polissya (Ukrayna) - Paksi (Macaristan)

21.00 Levski Sofia (Bulgaristan) - Sabah (Azerbaycan)

21.15 Lausanne (İsviçre) - Astana (Kazakistan)

21.30 Lugano (İsviçre) - Celje (Slovenya)

21.30 Ballkani (Kosova) - Shamrock Rovers (İrlanda)

21.30 Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya)

21.45 Vikingur (İzlanda) - Brondby (Danimarka)

21.45 St. Patrick's (İrlanda) - Beşiktaş

22.00 Rapid Wien (Avusturya) - Dundee United (İskoçya)

22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Dinamo City (Arnavutluk)

22.00 Larne (Kuzey İrlanda) - Santa Clara (Portekiz)

22.00 Rakow (Polonya) - Maccabi Haifa (İsrail)

22.00 Partizan (Sırbistan) - Hibernian (İskoçya)

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