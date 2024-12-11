UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor
UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın yaşanacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi beşinci maçında yarın sahasında Almanya'nın Heidenheim takımıyla karşı karşıya gelecek.
UEFA Konferans Ligi'nde beşinci hafta maçları yarın oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi beşinci maçında yarın sahasında Almanya'nın Heidenheim takımıyla karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda 5. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
16.00 Vikingur (İzlanda)-Djurgarden (İsveç)
18.30 Astana (Kazakistan)-Chelsea (İngiltere)
20.45 Kopenhag (Danimarka)-Hearts (İskoçya)
20.45 Fiorentina (İtalya)-LASK (Avusturya)
20.45 Başakşehir-Heidenheim (Almanya)
20.45 Legia Varşova (Polonya)-Lugano (İsviçre)
20.45 HJK (Finlandiya)-Molde (Norveç)
20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Cercle Brugge (Belçika)
20.45 Petrocub (Moldova)-Real Betis (İspanya)
20.45 Dinamo Minsk (Belarus)-Larne (Kuzey İrlanda)
20.45 Noah (Ermenistan)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Gent (Belçika)-TSC (Sırbistan)
23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Rapid Wien (Avusturya)
23.00 Shamrock Rovers (İrlanda)-Borac (Bosna Hersek)
23.00 The New Saints (Galler)-Panathinaikos (Yunanistan)
23.00 Mlada Boleslav (Çekya)-Jagiellonia (Polonya)
23.00 St. Gallen (İsviçre)-Vitoria (Portekiz)
23.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celje (Slovenya)
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