UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta tamamlandı: Başakşehir'den Avrupa'ya veda

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, Belçika'nın Cercle Brugge ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak lig aşamasında ilk 24 takım arasına giremedi ve Avrupa kupalarına veda etti.



Turuncu-lacivertliler, yeni lig formatında oynadığı 6 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ve galibiyet elde ederek 6 topladı ve 26. sırada yer aldı.



Başakşehir, sırasıyla Rapid Wien'e 2-1 ve Celje'e 5-1 mağlup olurken, gruptaki tek galibiyeti ise 3-1 ile Heidenheim karşısında aldı. Turuncu-lacivertli takım, Kopenhag ile 2-2, Petrocub ve Cercle Brugge ile oynadığı maçlardan ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.

PİATEK, TAKIMININ GOL YÜKÜNÜ ÇEKTİ



Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, Rapid Wien, Kopenhag, Petrocub, Heidenheim ve Cercle Brugge karşısında 1'er kez fileleri havalandırdı. Piatek, ayrıca Heidenheim karşısında 1'de asist yaparak, Başakşehir'in yeni lig formatında oynadığı 6 maçta attığı 9 golün 6'sına direkt katkı sağladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü organizasyonunda lig etabının son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Chelsea (İngiltere)-Shamrock Rovers (İrlanda): 5-1



LASK (Avusturya)-Vikingur (İzlanda): 1-1



Real Betis (İspanya)-HJK (Finlandiya): 1-0



Molde (Norveç)-Mlada Boleslav (Çekya): 4-3



Heidenheim (Almanya)-St. Gallen (İsviçre): 1-1



Djurgarden (İsveç)-Legia Varşova (Polonya): 3-1



APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Astana (Kazakistan): 1-1



Rapid Wien (Avusturya)-Kopenhag (Danimarka): 3-0



Vitoria (Portekiz)-Fiorentina (İtalya): 1-1



Cercle Brugge (Belçika)-Başakşehir: 1-1



Lugano (İsviçre)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2



Hearts (İskoçya)-Petrocub (Moldova): 2-2



Panathinaikos (Yunanistan)-Dinamo Minsk (Belarus): 4-0



TSC (Sırbistan)-Noah (Ermenistan): 4-3



Borac (Bosna Hersek)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0



Jagiellonia (Polonya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 0-0



Celje (Slovenya)-The New Saints (Galler): 3-2



Larne (Kuzey İrlanda)-Gent (Belçika): 1-0



Play-off eşleşmeleri



Gent (Belçika)-Kopenhag (Danimarka)



Real Betis (İspanya)-Heidenheim (Almanya)



Molde (Norveç)-TSC (Sırbistan)



Jagiellonia (Polonya)-Shamrock Rovers (İrlanda)



Celje (Slovenya)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)



APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)



Vikingur (İzlanda)-Borac (Bosna Hersek)



Panathinaikos (Yunanistan)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)