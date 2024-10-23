UEFA Konferans Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? 2. haftanın programı

Avrupa futbolunda bu hafta heyecan dolu maçlar oynanmaya devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:



17.30 Vikingur-Cercle Brugge



19.45 Gent-Molde



19.45 Djurgarden-Vitoria Guimaraes



19.45 APOEL-Borac Banja Luka



19.45 Rapid Wien-Noah



19.45 Hearts-Omonoia



19.45 St. Gallen-Fiorentina



19.45 Panathinaikos-Chelsea



19.45 Jagiellonia Bialystok-Petrocub



19.45 Celje-RAMS Başakşehir



19.45 Larne-Shamrock Rovers



22.00 Real Betis-Kopenhag



22.00 Helsinki-Dinamo Minsk



22.00 Olimpija Ljubljana-LASK Linz



22.00 The New Saints-Astana



22.00 Mlada Boleslav-Lugano



22.00 TSC-Legia Varşova



22.00 Pafos-Heidenheim