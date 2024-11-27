UEFA Konferans Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 4. haftanın programı

UEFA Konferans Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, Moldova'nın Petrocub takımını konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç öncesi haftanın genel programına dair araştırmalar hızlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda 4. hafta maçlarının programı şöyle:



27 Kasım Çarşamba:



18.30 Başakşehir (Türkiye)-Petrocub (Moldova)



28 Kasım Perşembe:



18.30 Astana (Kazakistan)-Vitoria (Portekiz)



20.45 Molde (Norveç)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)



20.45 Heidenheim (Almanya)-Chelsea (İngiltere)



20.45 Cercle Brugge (Belçika)-Hearts (İskoçya)



20.45 The New Saints (Galler)-Djurgarden (İsveç)



20.45 St. Gallen (İsviçre)-TSC (Sırbistan)



20.45 Panathinaikos (Yunanistan)-HJK (Finlandiya)



20.45 Borac (Bosna Hersek)-LASK (Avusturya)



20.45 Celje (Slovenya)-Jagiellonia (Polonya)



20.45 Dinamo Minsk (Belarus)-Kopenhag (Danimarka)



20.45 Noah (Ermenistan)-Vikingur (İzlanda)



23.00 Fiorentina (İtalya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)



23.00 Rapid Wien (Avusturya)-Shamrock Rovers (İrlanda)



23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Legia Varşova (Polonya)



23.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Larne (Kuzey İrlanda)



23.00 Lugano (İsviçre)-Gent (Belçika)



23.00 Mlada Boleslav (Çekya)-Real Betis (İspanya)