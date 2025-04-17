UEFA Konferans Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte çeyrek finalin programı

Futbolseverlerin bu sezon ilgiyle takip ettiği üç turnuvadan biri olan UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Alınan bilgiye göre UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları 17 Nisan'da oynanacak.



ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ PROGRAMI



UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak maçlar şöyle:



19.45 Fiorentina (İtalya)-Celje (Slovenya) (2-1)



19.45 Jagiellonia (Polonya)-Real Betis (İspanya) (0-2)



22.00 Chelsea (İngiltere)-Legia Varşova (Polonya): (3-0)



22.00 Rapid Wien (Avusturya)-Djurgarden (İsveç): 1-0