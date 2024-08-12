UEFA Konferans Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Konferans Ligi maçları ne zaman?

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları, 13 Ağustos'ta oynanacak iki maçla başlayacak. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan RAMS Başakşehir, rövanş mücadelesinde 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.45'te Gürcistan ekibi Iberia'yı konuk edecek.



Tur atlayan takımlar, play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Play-off karşılaşmaları, 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak. Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:



13 Ağustos Salı:





19.30 Paide (Estonya) - Hacken (İsveç) (1-6)



21.45 Mornar (Karadağ) - Paksi (Macaristan) (0-3)





14 Ağustos Çarşamba:





17.00 Astana (Kazakistan) - Corvinul (Romanya) (2-1)



19.00 Fehervar (Macaristan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1)



15 Ağustos Perşembe:



19.00 Flora Tallinn (Estonya) - Vikingur Reykjavik (İzlanda) (1-1)



19.00 Pyunik (Ermenistan) - Ordabasy (Kazakistan) (1-0)



19.00 Sabah (Azerbaycan) - St Patrick's Athletic (İrlanda) (0-1)



19.00 Legia (Polonya) - Brondby (Danimarka) (3-2)



19.30 Zire (Azerbaycan) - Osijek (Hırvatistan) (1-1)



20.00 Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Mlada Boleslav (Çekya) (1-1)



20.00 Tromsö (Norveç) - Kilmarnock (İskoçya): (2-2)



20.00 Brann (Norveç) - St Mirren (İskoçya) (1-1)



20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - CSKA 1948 (Bulgaristan) (1-2)



20.00 Djurgarden (İsveç) - Ilves (Finlandiya) (1-1)



20.00 CFR Cluj (Romanya) - Maccabi Petah Tikva (İsrail) (1-0)



20.00 Banik Ostrava (Çekya) - Kopenhag (Danimarka) (0-1)



20.00 Sheriff (Moldova) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (0-3)



20.30 AEK (Yunanistan) - Noah (Ermenistan) (1-3)



20.45 RAMS Başakşehir - Iberia (Gürcistan) (1-0)



21.00 Vojvodina (Sırbistan) - Maribor (Slovenya) (1-2)



21.00 Drita (Kosova) - Auda (Letonya) (0-1)



21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Botev Plovdiv (Bulgaristan) (1-2)



21.30 Wisla Krakow (Polonya) - Spartak Trnava (Slovakya) (1-3)



21.30 Gent (Belçika) - Silkeborg (Danimarka) (2-2)



21.30 Slask Wroclaw (Polonya) - St. Gallen (İsviçre) (0-2)



22.00 Larne (Kuzey İrlanda) - Ballkani (Kosova) (1-0)



22.00 Decic (Karadağ) - HJK (Finlandiya) (0-1)



22.00 Puskas Akademia (Macaristan) - Ararat-Armenia (Ermenistan) (1-0)



22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Ruzomberok (Slovakya) (0-0)



22.15 Vitoria (Portekiz) - Zürich (İsviçre) (3-0)