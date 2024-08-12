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UEFA Konferans Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Konferans Ligi maçları ne zaman?

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 3. eleme turu, 13-15 Ağustos'ta yapılacak 30 rövanş maçıyla tamamlanacak. Peki, UEFA Konferans Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

UEFA Konferans Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Konferans Ligi maçları ne zaman?

Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları, 13 Ağustos'ta oynanacak iki maçla başlayacak. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan RAMS Başakşehir, rövanş mücadelesinde 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.45'te Gürcistan ekibi Iberia'yı konuk edecek.

Tur atlayan takımlar, play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Play-off karşılaşmaları, 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak. Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

13 Ağustos Salı:


19.30 Paide (Estonya) - Hacken (İsveç) (1-6)

21.45 Mornar (Karadağ) - Paksi (Macaristan) (0-3)


14 Ağustos Çarşamba:


17.00 Astana (Kazakistan) - Corvinul (Romanya) (2-1)

19.00 Fehervar (Macaristan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1)

15 Ağustos Perşembe:

19.00 Flora Tallinn (Estonya) - Vikingur Reykjavik (İzlanda) (1-1)

19.00 Pyunik (Ermenistan) - Ordabasy (Kazakistan) (1-0)

19.00 Sabah (Azerbaycan) - St Patrick's Athletic (İrlanda) (0-1)

19.00 Legia (Polonya) - Brondby (Danimarka) (3-2)

19.30 Zire (Azerbaycan) - Osijek (Hırvatistan) (1-1)

20.00 Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Mlada Boleslav (Çekya) (1-1)

20.00 Tromsö (Norveç) - Kilmarnock (İskoçya): (2-2)

20.00 Brann (Norveç) - St Mirren (İskoçya) (1-1)

20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - CSKA 1948 (Bulgaristan) (1-2)

20.00 Djurgarden (İsveç) - Ilves (Finlandiya) (1-1)

20.00 CFR Cluj (Romanya) - Maccabi Petah Tikva (İsrail) (1-0)

20.00 Banik Ostrava (Çekya) - Kopenhag (Danimarka) (0-1)

20.00 Sheriff (Moldova) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (0-3)

20.30 AEK (Yunanistan) - Noah (Ermenistan) (1-3)

20.45 RAMS Başakşehir - Iberia (Gürcistan) (1-0)

21.00 Vojvodina (Sırbistan) - Maribor (Slovenya) (1-2)

21.00 Drita (Kosova) - Auda (Letonya) (0-1)

21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Botev Plovdiv (Bulgaristan) (1-2)

21.30 Wisla Krakow (Polonya) - Spartak Trnava (Slovakya) (1-3)

21.30 Gent (Belçika) - Silkeborg (Danimarka) (2-2)

21.30 Slask Wroclaw (Polonya) - St. Gallen (İsviçre) (0-2)

22.00 Larne (Kuzey İrlanda) - Ballkani (Kosova) (1-0)

22.00 Decic (Karadağ) - HJK (Finlandiya) (0-1)

22.00 Puskas Akademia (Macaristan) - Ararat-Armenia (Ermenistan) (1-0)

22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Ruzomberok (Slovakya) (0-0)

22.15 Vitoria (Portekiz) - Zürich (İsviçre) (3-0)

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