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UEFA Konferans Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Play-off turu takvimi

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu tek maçla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turunda, 20-22 Ağustos'ta 24 maç yapılacak. Peki, UEFA Konferans Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

UEFA Konferans Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Play-off turu takvimi

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk ayağı, 20 Ağustos'ta oynanacak tek maçla başlayacak. RAMS Başakşehir, 22 Ağustos Perşembe St. Patrick's Athletic'e konuk olacak. Trabzonspor ise aynı gün St. Gallen ile deplasmanda karşılaşacak. Rövanş karşılaşmaları, 28-29 Ağustos'ta oynanacak.

Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

19.00 Noah (Ermenistan) - Ruzomberok (Slovakya)


21 Ağustos Çarşamba:


19.45 Vitoria (Portekiz) - Zrinjski (Bosna Hersek)


22 Ağustos Perşembe:


19.00 Pyunik (Ermenistan) - Celje (Slovenya)

19.00 Legia (Polonya) - Drita (Kosova)

19.00 Mlada Boleslav (Çekya) - Paksi (Macaristan)

19.30 Panevezys (Litvanya) - The New Saints (Galler)

20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zire (Azerbaycan)

20.00 Djurgarden (İsveç) - Maribor (Slovenya)

20.00 Brann (Norveç) - Astana (Kazakistan)

20.00 Hacken (İsveç) - Heidenheim (Almanya)

20.00 Kopenhag (Danimarka) - Kilmarnock (İskoçya)

20.30 CFR Cluj (Romanya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Santa Coloma (Andorra)

21.00 Rijeka (Hırvatistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

21.00 Fiorentina (İtalya) - Puskas Akademia (Macaristan)

21.00 Kryvbas (Ukrayna) - Real Betis (İspanya)

21.15 Partizan (Sırbistan) - Gent (Belçika)

21.30 Wisla Krakow (Polonya) - Cercle Brugge (Belçika)

21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya)

21.45 St. Patrick's Athletic (İrlanda) - RAMS Başakşehir

22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda)

22.00 St. Gallen (İsviçre) - Trabzonspor

22.00 Lens (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Servette (İsviçre)

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