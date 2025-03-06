UEFA Konferans Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Son 16 turu maç programı

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının ne zaman yapılacağı ve organizasyonda hangi takımların hangi takımlarla eşleştiği merak ediliyor. Öte yandan turnuvanın bu aşamasında Türkiye'den bir temsilcimiz bulunmuyor. İşte, UEFA Konferans Ligi'nde haftanın maçları...



UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:



20.45 Real Betis (İspanya)-Vitoria (Portekiz)



20.45 Panathinaikos (Yunanistan)-Fiorentina (İtalya)



20.45 Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)



20.45 Kopenhag (Danimarka)-Chelsea (İngiltere)



23.00 Jagiellonia (Polonya)-Cercle Brugge (Belçika)



23.00 Celje (Slovenya)-Lugano (İsviçre)



23.00 Borac (Bosna Hersek)-Rapid Wien (Avusturya)



23.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Djurgarden (İsveç)



RÖVAŞ TARİHLERİ İLAN EDİLDİ



UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçların rövanşları, 13 Mart Perşembe günü oynanacak.