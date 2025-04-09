UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final perdesi açılıyor
UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçları 10 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde 10 Nisan Çarşamba günü oynanacak çeyrek final maçların TSİ programı şu şekilde:
19.45 Legia Varşova (Polonya)-Chelsea (İngiltere)
22.00 Real Betis (İspanya)-Jagiellonia (Polonya)
22.00 Celje (Slovenya)-Fiorentina (İtalya)
22.00 Djurgarden (İsveç)-Rapid Wien (Avusturya)
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları ise 17 Nisan Perşembe günü oynanacak.
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