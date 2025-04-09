UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final perdesi açılıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde 10 Nisan Çarşamba günü oynanacak çeyrek final maçların TSİ programı şu şekilde:



19.45 Legia Varşova (Polonya)-Chelsea (İngiltere)



22.00 Real Betis (İspanya)-Jagiellonia (Polonya)



22.00 Celje (Slovenya)-Fiorentina (İtalya)



22.00 Djurgarden (İsveç)-Rapid Wien (Avusturya)



UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları ise 17 Nisan Perşembe günü oynanacak.