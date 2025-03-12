UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale bir adım kaldı
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda rövanş maçları oynanacak.
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda rövanş heyecanı 13 Mart Perşembe günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak.
Son 16 turu ilk karşılaşmasında Kopenhag'ı 2-1 yenen İngiliz ekibi Chelsea taraftarı önünde çeyrek final bileti arayacak.
İlk maçta gol düellosuna sahne olan Panathinaikos - Fiorentina maçında taraflar, İtalya'da tur arayacak. Yunan temsilcisi ilk maçı 3-2'lik skorla kazandı.
Lig aşamasında Başakşehir ile de karşılaşan Belçika temsilcisi Cercle Brugge, 3-0 kaybettiği eşleşmenin ikinci maçında Polonya ekibi Jagiellonia Bialystok'u konuk edecek.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:
20.45 Cercle Brugge - Jagiellonia Bialystok: 0-3
20.45 Djurgarden - Pafos: 0-1
20.45 Lugano - Celje: 0-1
20.45 Rapid Wien - Borac Banja Luka: 1-1
23.00 Chelsea - Kopenhag: 2-1
23.00 Fiorentina - Panathinaikos: 2-3
23.00 Legia Varşova - Molde: 2-3
23.00 Vitoria Guimaraes - Real Betis: 2-2
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- Uefa Avrupa Konferans Ligi
- Çeyrek Final