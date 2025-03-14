UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından Celje, Rapid Wien, Djurgarden, Jagiellonia, Chelsea, Fiorentina, Real Betis ve Legia Varşova çeyrek finale çıktı.



Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

10 ve 17 Nisan'da oynanacak çeyrek final eşleşmeleri şöyle:



Real Betis - Jagiellonia



Celje - Fiorentina



Chelsea - Legia Varşova



Djurgarden -Rapid Wien