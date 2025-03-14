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UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finalistler belli oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından Celje, Rapid Wien, Djurgarden, Jagiellonia, Chelsea, Fiorentina, Real Betis ve Legia Varşova çeyrek finale çıktı.

Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

10 ve 17 Nisan'da oynanacak çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Real Betis - Jagiellonia

Celje - Fiorentina

Chelsea - Legia Varşova

Djurgarden -Rapid Wien

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