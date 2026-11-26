UEFA Konferans Ligi'nde heyecan. CSKA Sofya-Trabzonspor
26.11.2026 18:12
Trabzonspor Konferans Ligi'nde 3 maçta 6 puan toplarken tek yenilgisini 3. haftada Freiburg'tan aldı.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı ile karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı ile deplasmanda mücadele edecek.
Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakada Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak.
Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ile Hicham Zakrani yapacak.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve Tim Jabol Folcarelli, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
CSKA Sofya: Lupoukhov, Pastor, Almeida, Rodriguez, Martino, Jordao, Sensi, Ngome, Pittas, Panayotov, Godoy.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa, Mendy, Fabinho, Bouchouari, Saviolo, Salah, Onuachu.
Trabzonspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho, 13 resmi maçta gol veya asist katkısı yapamazken, 3 sarı kart gördü.
UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2, ikinci karşılaşmasında sahasında İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup eden, ardından Almanya temsilcisi Freiburg'a evinde 1-0 yenilen bordo-mavililer, 6 puanla 12. sırada yer alıyor.
CSKA Sofya ise oynadığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 1 puan elde ederek 28. sırada bulunuyor.
Öte yandan Trabzonspor taraftarı, KuPS Kuopio maçındaki seyirci olayları nedeniyle verilen 1 maçlık ceza dolayısıyla CSKA Sofya müsabakasında tribünde yer alamayacak.