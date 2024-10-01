UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı başlıyor.

Açılış gününde RAMS Başakşehir, sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'i konuk edecek. Yarının diğer maçında ise Portekiz ekibi Vitoria ile Slovenya temsilcisi Celje karşı karşıya gelecek.



Perşembe günü ise Konferans Ligi'nde 16 karşılaşma oynanacak.



YENİ FORMATIYLA İLK KEZ



UEFA Konferans Ligi, klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle ilk kez düzenlenecek.



Konferans Ligi'nde her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. İlk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.



Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.​​​​​​



Konferans Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:



17.30 RAMS Başakşehir-Rapid Wien



17.30 Vitoria-Celje



3 Ekim Çarşamba:



19.45 Molde-Larne



19.45 Legia Varşova-Real Betis



19.45 Heidenheim-Olimpija



19.45 Omonoia-Vikingur



19.45 Astana-TSC



19.45 Cercle Brugge-St. Gallen



19.45 Dinamo Minsk-Hearts



19.45 Noah-Mlada Boleslav



22.00 Chelsea-Gent



22.00 Kopenhag-Jagiellonia



22.00 Fiorentina-The New Saints



22.00 LASK-Djurgarden



22.00 Shamrock Rovers-APOEL



22.00 Lugano-Helsinki



22.00 Petrocub-Pafos



22.00 Borac-Panathinaikos