UEFA Konferans Ligi'nde kazanan Crystal Palace

İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano, UEFA Konferans Ligi finalinde karşılaştı.



Almanya 'da şehir ile aynı ismi taşıyan Leipzig Stadı'ndaki müsabakayı 1-0 İngiliz ekibi kaandı. Gol 51. dakikada Mateta'dan geldi.

İlk kez bu kupayı kazanma başarısı gösteren Crystal Palace, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında yer alacak.



Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetti. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yaptı.



ARDA'LI SHAKHTAR VE SAMSUNSPOR'U ELEMİŞLERDİ



Yarı finalde Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i yenen Crystal Palace, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselmeyi başarmıştı.



Samsunspor'u eleyen İspanyol ekibi Rayo Vallecano ise rakibi gibi ilk kez mücadele ettiği ve ilk kez çıktığı finalden eli boş döndü.

VEDA GELEBİLİR



Crystal Palace'ın deneyimli teknik direktörü Oliver Glasner'in UEFA Konferans Ligi finalinin ardından görevini bırakması bekleniyor.



Göreve geldiği 20 Şubat 2024'ten bu yana önemli başarılar elde eden Glasner, Londra ekibiyle 120 maça çıktı. Avusturyalı teknik adam, bu karşılaşmaların 52'sini kazanırken, 33 beraberlik ve 35 yenilgi yaşadı.



Glasner, İngiliz ekibiyle Federasyon Kupası (FA Cup) ve Süper Kupa'yı (FA Community Shield) kazanmıştı.