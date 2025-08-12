NTV.COM.TR

UEFA Konferans Ligi'nde rövanş haftasını Başakşehir açacak

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları, çarşamba günü yapılacak İstanbul Başakşehir-Viking maçıyla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Konferans Ligi'nin 3. eleme turu rövanşlarında yarın ve 14 Ağustos Perşembe günü 30 maç yapılacak.

İlk maçta 3-1 galip gelen İstanbul , 13 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da Norveç ekibi Viking'i konuk edecek.

Beşiktaş ise ilk maçını 4-1 kazandığı eşleşmenin rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i ağırlayacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, play-off turuna yükselecek.

İstanbul Başakşehir, Viking'i elemesi halinde Spartak Trnava-Universitatea Craiova (0-3) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Beşiktaş ise rakibini geçmesi durumunda Astana ile Lausanne (1-3) arasındaki eşleşmede tur atlayan tarafla karşı karşıya gelecek.

Rövanş maçlarının programı (TSİ) ve ilk maçların sonuçları şöyle:

13 Ağustos Çarşamba:

19.00 İstanbul Başakşehir - Viking (Norveç) (3-1)

14 Ağustos Perşembe:

17.00 Astana (Kazakistan) - Lausanne (İsviçre) (1-3)

19.00 Ararat (Ermenistan) - Sparta Prag (Çekya) (1-4)

19.00 Sabah (Azerbaycan) - Levski Sofia (Bulgaristan) (0-1)

19.30 Levadia Tallinn (Estonya) - Differdange (Lüksemburg) (3-2)

20.00 Sheriff (Moldova) - Anderlecht (Belçika) (0-3)

20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Araz Nahçıvan (Azerbaycan) (4-0)

20.00 Györi (Macaristan) - AIK (İsveç) (1-2)

20.00 Paksi (Macaristan) - Polissya (Ukrayna) (0-3)

20.00 Hammarby (İsveç) - Rosenborg (Norveç) (0-0)

20.30 Vaduz (Lihtenştayn) - AZ Alkmaar (Hollanda) (0-3)

20.30 Beitar (İsrail) - Riga (Letonya) (0-3)

20.30 Brondby (Danimarka) - Vikingur (İzlanda) (0-3)

20.30 Arda (Bulgaristan) - Kauno Zalgiris (Litvanya) (1-0)

21.00 Celje (Slovenya) - Lugano (İsviçre) (5-0)

21.00 Neman (Belarus) - Klaksvik (Faroe Adaları) (0-2)

21.00 AEK (Yunanistan) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) (2-2)

21.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Rakow (Polonya) (1-0)

21.00 Beşiktaş - St. Patrick's (İrlanda) (4-1)

21.15 Jagiellonia (Polonya) - Silkeborg (Danimarka) (1-0)

21.30 Spartak Trnava (Slovakya) - Universitatea Craiova (Romanya) (0-3)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Vikingur (Faroe Adaları) (1-2)

21.45 Dundee United (İskoçya) - Rapid Wien (Avusturya) (2-2)

21.45 Dinamo City (Arnavutluk) - Hajduk Split (Hırvatistan) (1-2)

22.00 Egnatia (Arnavutluk) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (0-0)

22.00 Virtus (San Marino) - Milsami (Moldova) (2-3)

22.00 Santa Clara (Portekiz) - Larne (Kuzey İrlanda) (3-0)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Ballkani (Kosova) (0-1)

22.00 Hibernian (İskoçya) - Partizan (Sırbistan) (2-0)

22.00 Austria Wien (Avusturya) - Banik Ostrava (Çekya) (3-4)

