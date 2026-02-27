UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'un rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turu kuraları çekildi.

Lig etabını 12. sırada tamamlayarak play-off biletini alan ve Shkendija'yı eleyerek son 16 takım arasına kalan Samsunspor'un rakibi netleşti.

Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi Rayo Vallecano oldu.

Karşılaşmalar, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.

Konferans Ligi'nde Samsunspor son 16'yı geçmesi halinde çeyrek finalde Celje ya da AEK ile eşleşecek.

Konferans Ligi'nde son 16'nın ardından oynanacak diğer turların maç takvimi şöyle:

Çeyrek final: 9 - 16 Nisan

Yarı final: 30 Nisan - 7 Mayıs

Final: 27 Mayıs