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Avrupa kupalarında temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu

Bu sezon Avrupa kupalarında grup aşamalarına kalabilmek için ön eleme oynayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 2. ön eleme turundaki rakiplerini elemesi durumunda bir sonraki aşamada karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu. Peki Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri kim? İşte ayrıntılar...

Avrupa kupalarında temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa kupalarında grup aşamalarına kalmak isteyen temsilcilerimizin 2. ön eleme turunu geçmeleri halinde diğer aşamada karşılaşacağı rakipleri belli oldu.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray, Zalgiris Vilnius elemesini geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ludogorets-Olimpia Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

, UEFA Konferans Ligi'nde Tirana'yı eleyip 2. ön elemeyi geçerse Zeljeznicar-Neftçi Bakü karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru'yu elerse Maribor-Differdange 03 karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

ADANA DEMİRSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Adana Demirspor Konferans Ligi 2. ön eleme turunda CFR Cluj'u elediği takdirde Osijek-Zalaegerszegi karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

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