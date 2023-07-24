Avrupa kupalarında temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa kupalarında grup aşamalarına kalmak isteyen temsilcilerimizin 2. ön eleme turunu geçmeleri halinde diğer aşamada karşılaşacağı rakipleri belli oldu.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Galatasaray, Zalgiris Vilnius elemesini geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ludogorets-Olimpia Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Tirana'yı eleyip 2. ön elemeyi geçerse Zeljeznicar-Neftçi Bakü karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru'yu elerse Maribor-Differdange 03 karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.
ADANA DEMİRSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Adana Demirspor Konferans Ligi 2. ön eleme turunda CFR Cluj'u elediği takdirde Osijek-Zalaegerszegi karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.
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