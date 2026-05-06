UEFA Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı
06.05.2026 11:03
UEFA Konferans Ligi'ndheyecan yarı final maçlarıyla devam edecek.
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları 7 Mayıs Perşembe günü yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda finale çıkan ekipler belli olacak.
Turnuvada, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-1 yenildiği İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Arda Turan,UEFA kulüp turnuvalarında çalıştırdığı takımı yarı finale yükselten 5. Türk teknik direktör oldu. Shakhtar Donetsk'in Crystal Palace'ı elemesi durumunda Turan, Fatih Terim'in ardından UEFA organizasyonlarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör ünvanını alacak.
Ligde, Fransa temsilcisi Strasbourg ise ilk maçta 1-0 yenildiği İspanya ekibi Rayo Vallecano'yu TSİ 22.00'de konuk edecek.