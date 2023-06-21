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UEFA kura çekimi | Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi yapılıyor. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakipleri birazdan belli olacak.

UEFA kura çekimi | Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu , Avrupa Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşiyor.

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele etti. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan geldi.

İŞTE EŞLEŞMELER

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nd Zalgiris Vilnius (Litvanya) - FC Struga (Makedonya) maçının galibiyle karşılaşacak.

İlk maç deplasmanda oynanacak.

UEFA kura çekimi | Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu - 1

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de yarınki kura çekiminde belirlenecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

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