Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşiyor.



Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele etti. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan geldi.



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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nd Zalgiris Vilnius (Litvanya) - FC Struga (Makedonya) maçının galibiyle karşılaşacak.

İlk maç deplasmanda oynanacak.