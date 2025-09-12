NTV.COM.TR

UEFA, kural değişikliğini resmen açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'a müjde!

UEFA, Avrupa kupaları için yeni sezon öncesi müsabaka yönetmeliğinde kural değişikliğine gitti.

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon bitiren , Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

İkinci sıradaki ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda başladığı macerasına play-off'ta veda etmiş ve UEFA Avrupa Ligi'ne lig aşamasından katılmıştı.

Üçüncü basamaktaki ise UEFA Avrupa Ligi play-off etabında elenerek UEFA Konferans Ligi lig aşamasına adını yazdırmıştı.

UEFA RESMEN AÇIKLADI

UEFA Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantı sonrası dikkat çeken kararlar alındığını ve kural değişikliğine gidildiğini açıkladı.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan bildiride Avrupa arenasında yer alan kulüplere sakatlık veya hastalık nedeniyle geçici kadro değişiklik hakkının tanındığı açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Yönetim Kurulu, 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde lig aşamasının 6. maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişikliği onayladı."

Kural değişim nedeninin kadroların haksız yere daraltılmasını önlemek ve oyuncuları ekstra iş yükü baskısından korumak için olduğu aktarıldı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası 'ın rakipleri ve maç programı şu şekilde sıralanmıştı:

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Yoluna Avrupa Ligi lig aşamasında devam edecek olan 'nin rakipleri ve fikstürü şöyle belirlenmişti:

1. HAFTA:
24 Eylül Çarşamba
22.00 Dinamo Zagreb-

2. HAFTA
2 Ekim Perşembe
19.45 Fenerbahçe-Nice

3. HAFTA
23 Ekim Perşembe
19.45 Fenerbahçe-Stuttgart

4. HAFTA
6 Kasım Perşembe
23.00 FC Viktoria Plzen – Fenerbahçe

5. HAFTA
27 Kasım Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Ferencvaros

6. HAFTA
11 Aralık Perşembe
23.00 SK Brann–Fenerbahçe

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 Fenerbahçe–Aston Villa

8. HAFTA
29 Ocak Perşembe
23.00 FCSB–Fenerbahçe

SAMSUNSPOR'UN FİKSTÜRÜ

'un Konferans Ligi'nde maç takvimi şöyle:

2 Ekim Perşembe TSİ 22.00: Legia Varşova -

23 Ekim Perşembe TSİ 22.00: Samsunspor-Dinamo Kiev

6 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Samsunspor-Hamrun Spartans

27 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Breidablik-Samsunspor

11 Aralık Perşembe TSİ 20.45: Samsunspor-AEK

18 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Mainz-Samsunspor

