UEFA, kural değişikliğini resmen açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'a müjde!

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon bitiren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı.



İkinci sıradaki Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda başladığı macerasına play-off'ta veda etmiş ve UEFA Avrupa Ligi'ne lig aşamasından katılmıştı.



Üçüncü basamaktaki Samsunspor ise UEFA Avrupa Ligi play-off etabında elenerek UEFA Konferans Ligi lig aşamasına adını yazdırmıştı. UEFA RESMEN AÇIKLADI



UEFA Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantı sonrası dikkat çeken kararlar alındığını ve kural değişikliğine gidildiğini açıkladı.



UEFA'nın internet sitesinden yapılan bildiride Avrupa arenasında yer alan kulüplere sakatlık veya hastalık nedeniyle geçici kadro değişiklik hakkının tanındığı açıklandı.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA binasının kapısındaki logo

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"UEFA Yönetim Kurulu, 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde lig aşamasının 6. maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişikliği onayladı."



Kural değişim nedeninin kadroların haksız yere daraltılmasını önlemek ve oyuncuları ekstra iş yükü baskısından korumak için olduğu aktarıldı. GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ



Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakipleri ve maç programı şu şekilde sıralanmıştı:



18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00



30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00



22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45



5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00



25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45



9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00



21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45



28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00



Galatasaraylı futbolcular, Karagümrük maçı sonrası galibiyetin sevincini taraftarlarla paylaşıyor.

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ



Yoluna UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında devam edecek olan Fenerbahçe'nin rakipleri ve fikstürü şöyle belirlenmişti:



1. HAFTA:

24 Eylül Çarşamba

22.00 Dinamo Zagreb-Fenerbahçe



2. HAFTA

2 Ekim Perşembe

19.45 Fenerbahçe-Nice



3. HAFTA

23 Ekim Perşembe

19.45 Fenerbahçe-Stuttgart



4. HAFTA

6 Kasım Perşembe

23.00 FC Viktoria Plzen – Fenerbahçe



5. HAFTA

27 Kasım Perşembe

20.45 Fenerbahçe - Ferencvaros



6. HAFTA

11 Aralık Perşembe

23.00 SK Brann–Fenerbahçe



7. HAFTA

22 OCAK PERŞEMBE

20.45 Fenerbahçe–Aston Villa



8. HAFTA

29 Ocak Perşembe

23.00 FCSB–Fenerbahçe



Fenerbahçeli futbolcular, Gençlerbirliği maçında Nene'nin attığı golü kutluyor.

SAMSUNSPOR'UN FİKSTÜRÜ



Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde maç takvimi şöyle:



2 Ekim Perşembe TSİ 22.00: Legia Varşova -Samsunspor



23 Ekim Perşembe TSİ 22.00: Samsunspor-Dinamo Kiev



6 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Samsunspor-Hamrun Spartans



27 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Breidablik-Samsunspor



11 Aralık Perşembe TSİ 20.45: Samsunspor-AEK



18 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Mainz-Samsunspor

Samsunsporlu futbolcular, Panathinaikos maçı öncesi fotoğraf çektiriyor.