UEFA, Liverpool-Galatasaray maçındaki sakatlık için soruşturma başlattı

Bu sakatlık sonrası UEFA ve Liverpool harekete geçti. The Athletic'in haberine göre hem UEFA hem de Liverpool, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

“GÖZDEN GEÇİRİLECEK”

UEFA sözcüsünün yaptığı açıklamada "UEFA, Galatasaray futbolcusu Noa Lang'ın yaşadığı talihsiz kazaya yol açan koşulları inceledi. Olası benzer riskleri belirlemek ve kulüplerden gerekmesi durumda uygun önlemleri almalarını istemek için önümüzdeki tüm maçlardaki saha kenarı düzenlemeleri ve LED panolar gözden geçirilecek. Noa Lang'in hızlı bir şekilde sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan İngiltere'de hemen ameliyata alınan Hollandalı futbolcunun operasyonunun başarılı geçtiği öğrenildi.