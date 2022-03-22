UEFA onaylarsa Euro 2028'e ev sahipliğini İngiltere ve İrlanda yapacak

Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti başka ülkelerin turnuvaya katılmak için teklif vermemesinin ardından Euro 2028 için ev sahipliği yapacak.

Euro 2028 için son başvuru tarihi 23 Mart olarak belirlenmişti. Masadaki teklifler Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nden geldi. 7 Nisan'daki UEFA toplantısının ardından kararın verilmesi bekleniyor.

Avrupa ülkelerinden İtalya'nın Euro 2032 için teklif vermesi bekleniyor. Ukrayna işgali sonrasında ise olası bir Rus teklifi imkansız hale geldi. Euro 2028'de İngiltere'e finale, diğer ülkeler ise grup maçlarına ev sahipliği yapacak.

2028'de yarışacak ülkelerin sayısının 24'ten 32'ye çıkması UEFA tarafından verilecek kararla belli olacak. Karar kesinleşirse Wembley tarihteki ilk 32 takımın yarıştığı turnuvada finale ev sahipliği yapacak.