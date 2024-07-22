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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçları ne zaman? İşte maçların programı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 23 Temmuz'da 2. eleme turu ilk maçları heyecanı başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçları ne zaman? İşte maçların programı

Fenerbahçe, UEFA 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda 2. eleme turu ilk maçları, 23-24, rövanşları ise 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları şu şekilde:

23 Temmuz Salı:

18.00 Bodo/Glimt (Norveç) - RFS (Letonya)

18.30 Panevezys (Litvanya) - Jagiellonia Bialystok (Polonya)

19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan)

20.00 APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Petrocub (Moldova)

20.00 Malmö (İsveç) - Klaksvik (Faroe Adaları)

20.30 FCSB (Romanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

21.00 Ferencvaros (Macaristan) - New Saints (Galler)

21.00 Santa Coloma (Andorra) - Midtjylland (Danimarka)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan)

21.30 Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Sparta Prag (Çekya)

24 Temmuz Çarşamba:

20.30 PAOK (Yunanistan) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

21.00 Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus)

21.15 NK Celje (Slovenya) - Slovan Bratislava (Slovakya)​​​​​​​

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