UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç takvimi: Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

Devler Ligi’nde 4. hafta maçları yarın (4 Kasım Salı) başlıyor ve 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Bu hafta gözler, dev mücadelelere sahne olacak Liverpool – Real Madrid, PSG – Bayern Münih ve Ajax – Galatasaray maçlarında olacak.



Galatasaray, C Grubu’nda 6 puanla 14. sırada yer alırken, deplasmanda Ajax karşısında kritik bir sınav verecek. Sarı-kırmızılı ekip, Amsterdam deplasmanından puanla dönerek son 16 umutlarını güçlendirmek istiyor.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA



Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:



Yarın:



20.45 Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)



20.45 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)



23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)



23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa)



23.00 Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz)



23.00 Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)



23.00 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)



23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)



23.00 Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)



5 Kasım Çarşamba:



20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)



20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya)



23.00 Ajax (Hollanda) - Galatasaray



23.00 Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya)



23.00 Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya)



23.00 Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan)



23.00 Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)



23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya)



23.00 Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya)

