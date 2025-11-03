UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç takvimi: Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dördüncü hafta maçlarıyla devam ediyor. Grup aşamasında kritik viraja girilirken, birçok takım son 16 turu için büyük avantaj elde etmeye çalışacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar, 4 ve 5 Kasım 2025 tarihlerinde oynanacak. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç programı, maç saatleri, Galatasaray’ın maçı ve haftanın öne çıkan mücadeleleri.
Devler Ligi’nde 4. hafta maçları yarın (4 Kasım Salı) başlıyor ve 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Bu hafta gözler, dev mücadelelere sahne olacak Liverpool – Real Madrid, PSG – Bayern Münih ve Ajax – Galatasaray maçlarında olacak.
Galatasaray, C Grubu’nda 6 puanla 14. sırada yer alırken, deplasmanda Ajax karşısında kritik bir sınav verecek. Sarı-kırmızılı ekip, Amsterdam deplasmanından puanla dönerek son 16 umutlarını güçlendirmek istiyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA
Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.45 Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
20.45 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa)
23.00 Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)
5 Kasım Çarşamba:
20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)
20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya)
23.00 Ajax (Hollanda) - Galatasaray
23.00 Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya)
23.00 Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya)
23.00 Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya)
