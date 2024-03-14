NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın yapılacak. Şampiyonlar Ligi kurası TSİ 14.00, Avrupa Ligi kurası TSİ 15.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 16.00'da başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları belli oluyor

UEFA , Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final yarın yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde, Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunu geçmesi halinde 'nin rakibi de belli olacak.

Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile taraftarı önünde karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

3 TURNUVA KURASI AYNI GÜN

UEFA Şampiyonlar Ligi kurası TSİ 14.00, Avrupa Ligi kurası TSİ 15.00, Avrupa Konferans Ligi kurası ise TSİ 16.00'da çekilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve PSG mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde ise çeyrek finale yükselecek takımlar, bu akşam oynanacak maçlarla belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale hangi takımlar yükseldi?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale hangi takımlar yükseldi?

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;