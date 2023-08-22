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UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor: Galatasaray'ın rakibi Molde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu yarın başlayacak. Galatasaray, 23 Ağustos Çarşamba günü Molde ile deplasmanda karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor: Galatasaray'ın rakibi Molde

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu yarın başlayacak. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu ilk maçları, yarın ve 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi , çarşamba günü Norveç'in Molde takımına konuk olacak.

Tamamı (TSİ) 22.00'de oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan)
Rakow (Polonya) - Kopenhag (Danimarka)
Rangers (İskoçya) - PSV Eindhoven (Hollanda)

23 Ağustos Çarşamba:

Maccabi Haifa (İsrail) - Young Boys (İsviçre)
Molde (Norveç) - Galatasaray
Braga (Portekiz) - Panathinaikos (Yunanistan)

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor: Galatasaray'ın rakibi Molde - 1
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