UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu rövanşları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunda rövanş mücadeleleri yarın başlayacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanş maçları, yarın ve 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.



Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Norveç'in Molde takımını ağırlayacak.



Tamamı TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



Yarın:



Panathinaikos (Yunanistan) - Braga (Portekiz) (1-2)



Galatasaray - Molde (Norveç) (3-2)



Young Boys (İsviçre) - Maccabi Haifa (İsrail) (0-0)



30 Ağustos Çarşamba:



Kopenhag (Danimarka) - Rakow (Polonya) (1-0)



PSV (Hollanda) - Rangers (İskoçya) (2-2)



AEK (Yunanistan) - Royal Antwerp (Belçika) (0-1)



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