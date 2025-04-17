UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? İşte yarı final eşleşmeleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek final etabının ardından dört yarı finalist belli oldu. Turnuvanın bu etabında İspanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'dan ekipler yer alacak. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final takvimi...



Inter, yarı finalde Barcelona'yla karşılaşacak. Arsenal ise yarı finalde Paris Saint-Germain ile oynayacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.



2024-2025 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final müsabakası, 31 Mayıs'da Allianz Arena'da yapılacak.



