UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Real Madrid – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

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Real Madrid ile Liverpool Şampiyonlar Ligi Finali’nde kupa için mücadele edecek.



Real Madrid turnuvanın iddialı takımları PSG ve Manchester City ile birlikte geçen sezonun şampiyonu Chelsea’yi de eledi.



Liverpool sonunda finale yükseldiği organizasyonda İnter, Benfica ve Villarreal’i kupanın dışına itti.



REAL MADRİD – LİVERPOOL UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL KARŞILAŞMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Real Madrid - Liverpool karşılaşması 28 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00’da (TSİ) başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.



İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Real Madrid’de David Alaba’nın sakatlığının durumu maç saatinde belli olacak



Liverpool’da Fabinho’nun oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor.



MUHTEMEL 11’LER



REAL MADRİD: Courtois, Vázquez, Militão, Nacho, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Vinicius Junior, Valverde, Benzema



LİVERPOOL: Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Thiago, Keita, Salah, Mane, Diaz



"TÜRKİYE'DE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEDEF KOYABİLECEK EKİP YOK"