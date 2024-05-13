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UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Slavko Vincic yönetecek

Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Slavko Vincic yönetecek

2023-2024 sezonu UEFA finalini yönetecek hakemler açıklandı. Alman ekibi Borussia Dortmund ile İspanyol Real Madrid takımları 1 Haziran Cumartesi günü Londra'daki Webley Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Zorlu karşılaşmada Slovenya Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi François Letexier olacak.

VAR koltuğunda Nejc Kajtazovic, AVAR'da Rade Obrenovic görev alacak.

DAHA ÖNCE AVRUPA LİGİ FİNALİ YÖNETTİ

44 yaşındaki Vincic, Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanan 2022 UEFA Avrupa Ligi finalini yönetmişti. Sloven hakem ikinci kez kulüp düzeyinde UEFA organizasyonunda final yönetecek.

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