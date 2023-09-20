UEFA Şampiyonlar Ligi | Galatasaray Kopenhag'ı konuk ediyor (Canlı anlatım)

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ



Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk maça yoğun ilgi gösterdi.



RAMS Park'ın tribünlerini tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.



Az sayıda Kopenhaglı taraftar da kendilerine ayrılan tribünden müsabakayı takip etti.



VİCTOR NELSSON ESKİ TAKIMINA KARŞI



Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, eski takımına karşı sahaya çıktı.



Sarı-kırmızılı takıma 2021'de Kopenhag'dan transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 sezon top koşturduğu eski takımına karşı görev yaptı.



Bu arada Kopenhag'ın kadrosunda yer alan eski Trabzonsporlu santrfor Andreas Cornelius, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.



Karşılaşma öncesinde Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



TÜRK TAKIMLARINA KARŞI 8 KEZ RAKİP OLDU



Kopenhag, daha önce Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı 8 kez rakip oldu.



Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Sivasspor ve İstanbul Başakşehir ile eşleşen Danimarka temsilcisi, bunlardan 5'ini kazanırken, 2 yenilgi, 1 de beraberlik aldı.



Rams Park'ta saat 19.45'te başlayan ve kapalı gişe oynanan maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetiyor.



CANLI ANLATIM



1' Maç başladı.



2' Mauro Icardi elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Pozisyon öncesinde ofsayt olduğu işaret edildi.



7' Galatasaray, 7. dakikada Mauro Icardi ile gole yaklaştı.



9' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışında plasesi az farkla auta gitti.



12' Kopenhag'ta Learger, Torreira'ya yaptığı faul ardından sarı kart gördü.



13' Mauro Icardi ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Bulgar hakem Georgi Kabakov, oyunu devam ettirdi.



16' Galatasaray bir gol daha kaçırdı! Icardi'nin pasında Kerem'in şutu auta gitti.



24' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun şutu direkten döndü.



35' Kopenhag, Elyounoussi ile 1-0 öne geçiyor.



37' Torreira iyi ortaladı, Dries Mertens'in kafa vuruşunda top çok az farkla dışarıya çıktı.



39' Hakim Ziyech sarı kart gördü.



İlk yarı Kopenhag'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.