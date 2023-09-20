UEFA Şampiyonlar Ligi | Galatasaray'ın konuğu Kopenhag: Muhtemel 11

Galatasaray, 4 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor.



Sarı-kırmızılılar, A Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk edecek.



Avrupa kupalarında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 kez yenilen Galatasaray, bu sezon oynadığı 6 ön eleme maçında da mağlup olmadı.



Sarı-kırmızılılarda sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Halil Dervişoğlu ise Uefa'ya bildirilen listede yer almamıştı.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI 8 KEZ RAKİP OLDU



Kopenhag, daha önce Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı 8 kez rakip oldu.



Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Sivasspor ve İstanbul Başakşehir ile eşleşen Danimarka temsilcisi, bunlardan 5'ini kazanırken, 2 yenilgi, 1 de beraberlik aldı.



Rams Park'ta saat 19.45'te başlayacak ve kapalı gişe oynanacak maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.



MUHTEMEL 11



Galatasaray:



Muslera



Boey-Nelsson-Abdülkerim-Angelino



Torreira-Kerem D.



Ziyech-Mertens-Kerem A.



Icardi

