UEFA Şampiyonlar Ligi | Galatasaray'ın konuğu Kopenhag: Muhtemel 11

Galatasaray, 4 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor.
Sarı-kırmızılılar, A Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk edecek.
Avrupa kupalarında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 kez yenilen Galatasaray, bu sezon oynadığı 6 ön eleme maçında da mağlup olmadı.
Sarı-kırmızılılarda sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Halil Dervişoğlu ise Uefa'ya bildirilen listede yer almamıştı.
TÜRK TAKIMLARINA KARŞI 8 KEZ RAKİP OLDU
Kopenhag, daha önce Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı 8 kez rakip oldu.
Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Sivasspor ve İstanbul Başakşehir ile eşleşen Danimarka temsilcisi, bunlardan 5'ini kazanırken, 2 yenilgi, 1 de beraberlik aldı.
Rams Park'ta saat 19.45'te başlayacak ve kapalı gişe oynanacak maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.
MUHTEMEL 11
Galatasaray:
Muslera
Boey-Nelsson-Abdülkerim-Angelino
Torreira-Kerem D.
Ziyech-Mertens-Kerem A.
Icardi
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