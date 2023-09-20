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UEFA Şampiyonlar Ligi | Galatasaray'ın konuğu Kopenhag: Muhtemel 11

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda eksik yok. İşte ayrıntılar ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

UEFA Şampiyonlar Ligi | Galatasaray'ın konuğu Kopenhag: Muhtemel 11

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, 4 yılın ardından 'nde sahneye çıkıyor.

Sarı-kırmızılılar, A Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk edecek.

Avrupa kupalarında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 kez yenilen Galatasaray, bu sezon oynadığı 6 ön eleme maçında da mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılılarda sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Halil Dervişoğlu ise Uefa'ya bildirilen listede yer almamıştı.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI 8 KEZ RAKİP OLDU

Kopenhag, daha önce Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı 8 kez rakip oldu.

Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Sivasspor ve İstanbul Başakşehir ile eşleşen Danimarka temsilcisi, bunlardan 5'ini kazanırken, 2 yenilgi, 1 de beraberlik aldı.

Rams Park'ta saat 19.45'te başlayacak ve kapalı gişe oynanacak maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

MUHTEMEL 11

Galatasaray:

Muslera

Boey-Nelsson-Abdülkerim-Angelino

Torreira-Kerem D.

Ziyech-Mertens-Kerem A.

Icardi

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