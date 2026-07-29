UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 6 maç yapıldı. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu rövanş karşılaşmaları, 6 müsabakayla başladı.

Yapılan maçların ardından Azerbaycan'dan Sabah, İsveç'ten Mjallby, Avusturya'dan Sturm Graz, Slovenya'dan Celje, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Ermenistan'dan Ararat-Armenia adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.

Bu turda mücadele eden Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında bugün deplasmanda karşılaşacağı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda üçüncü eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle: