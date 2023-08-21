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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman? İşte eşleşmeler ve maç tarihleri

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu başlayacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman? İşte eşleşmeler ve maç tarihleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu ilk maçları, 22 Ağustos ve 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, Norveç'in Molde takımına konuk olacak. İşte, play-off maçlarının programı...

Tamamı (TSİ) 22.00'de oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

22 Ağustos:

Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan)

Rakow (Polonya) - Kopenhag (Danimarka)

Rangers (İskoçya) - PSV Eindhoven (Hollanda)

23 Ağustos Çarşamba:

Maccabi Haifa (İsrail) - Young Boys (İsviçre)

Molde (Norveç) - Galatasaray

Braga (Portekiz) - Panathinaikos (Yunanistan)







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