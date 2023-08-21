UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman? İşte eşleşmeler ve maç tarihleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu ilk maçları, 22 Ağustos ve 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, Norveç'in Molde takımına konuk olacak. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının programı...
Tamamı (TSİ) 22.00'de oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
22 Ağustos:
Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan)
Rakow (Polonya) - Kopenhag (Danimarka)
Rangers (İskoçya) - PSV Eindhoven (Hollanda)
23 Ağustos Çarşamba:
Maccabi Haifa (İsrail) - Young Boys (İsviçre)
Molde (Norveç) - Galatasaray
Braga (Portekiz) - Panathinaikos (Yunanistan)
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