UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş haftası başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 26 Ağustos Salı ve 27 Ağustos Çarşamba günü yapılacak müsabakalarla lig aşamasına kalacak 7 takım belli olacak.



Fenerbahçe, ilk maçta evinde 0-0 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica ile 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.



Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:



26 Ağustos Salı:



Kairat (Kazakistan) - Celtic (İskoçya): (0-0)



Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kızılyıldız (Sırbistan): (2-1)



Sturm Graz (Avusturya) - Bodo/Glimt (Norveç): (0-5)



27 Ağustos Çarşamba:



Karabağ (Azerbaycan) - Ferencvaros (Macaristan): (3-1)



Kopenhag (Danimarka) - Basel (İsviçre): (1-1)



Benfica (Portekiz) - Fenerbahçe: (0-0)



Club Brugge (Belçika) - Rangers (İskoçya): (3-1)