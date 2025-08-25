UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş haftası başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş müsabakaları 26 Ağustos Salı günü başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 26 Ağustos Salı ve 27 Ağustos Çarşamba günü yapılacak müsabakalarla lig aşamasına kalacak 7 takım belli olacak.
Fenerbahçe, ilk maçta evinde 0-0 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica ile 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.
Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
26 Ağustos Salı:
Kairat (Kazakistan) - Celtic (İskoçya): (0-0)
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kızılyıldız (Sırbistan): (2-1)
Sturm Graz (Avusturya) - Bodo/Glimt (Norveç): (0-5)
27 Ağustos Çarşamba:
Karabağ (Azerbaycan) - Ferencvaros (Macaristan): (3-1)
Kopenhag (Danimarka) - Basel (İsviçre): (1-1)
Benfica (Portekiz) - Fenerbahçe: (0-0)
Club Brugge (Belçika) - Rangers (İskoçya): (3-1)
- Etiketler :
- Haberler -
- Şampiyonlar Ligi
- Play-Off
- Fenerbahçe