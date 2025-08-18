UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan başlıyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu yarın itibarıyla başlayacak. İlk karşılaşmalar 19 ve 20 Ağustos’ta oynanacak, rövanş mücadeleleri ise 26-27 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
Türkiye temsilcisi Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de sahasında Portekiz’in güçlü ekibi Benfica ile kozlarını paylaşacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA
Tüm maçlar TSİ 22.00’de başlayacak play-off turu programı şu şekilde:
19 Ağustos Salı
Ferencvaros (Macaristan) – Karabağ (Azerbaycan)
Kızılyıldız (Sırbistan) – Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
Rangers (İskoçya) – Club Brugge (Belçika)
20 Ağustos Çarşamba
Bodo/Glimt (Norveç) – Sturm Graz (Avusturya)
Celtic (İskoçya) – Kairat (Kazakistan)
Basel (İsviçre) – Kopenhag (Danimarka)
Fenerbahçe – Benfica (Portekiz)
