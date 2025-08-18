UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan başlıyor

Türkiye temsilcisi Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de sahasında Portekiz’in güçlü ekibi Benfica ile kozlarını paylaşacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA



Tüm maçlar TSİ 22.00’de başlayacak play-off turu programı şu şekilde:



19 Ağustos Salı



Ferencvaros (Macaristan) – Karabağ (Azerbaycan)



Kızılyıldız (Sırbistan) – Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)



Rangers (İskoçya) – Club Brugge (Belçika)



20 Ağustos Çarşamba



Bodo/Glimt (Norveç) – Sturm Graz (Avusturya)



Celtic (İskoçya) – Kairat (Kazakistan)



Basel (İsviçre) – Kopenhag (Danimarka)



Fenerbahçe – Benfica (Portekiz)