UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu yarın itibarıyla başlayacak. İlk karşılaşmalar 19 ve 20 Ağustos’ta oynanacak, rövanş mücadeleleri ise 26-27 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Türkiye temsilcisi Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de sahasında Portekiz’in güçlü ekibi Benfica ile kozlarını paylaşacak.

Tüm maçlar TSİ 22.00’de başlayacak play-off turu programı şu şekilde:

19 Ağustos Salı

Ferencvaros (Macaristan) – Karabağ (Azerbaycan)

Kızılyıldız (Sırbistan) – Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Rangers (İskoçya) – Club Brugge (Belçika)

20 Ağustos Çarşamba

Bodo/Glimt (Norveç) – Sturm Graz (Avusturya)

Celtic (İskoçya) – Kairat (Kazakistan)

Basel (İsviçre) – Kopenhag (Danimarka)

Fenerbahçe – Benfica (Portekiz)

