UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği Club Brugge - Atalanta maçında ev sahibi ekip son dakikada bulduğu penaltıyla 2-1 İtalyan ekibini yendi.



Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Benfica ise Monaco'yu 1-0'la geçti.

Bu karşılaşmaların rövanşı 18 Şubat'ta oynanacak.



Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Club Brugge: 2 - Atalanta: 1

Celtic: 1 - Bayern Münih: 2

Feyenoord: 1 - Milan: 0

Monaco: 0 - Benfica: 1