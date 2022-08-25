UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi grup kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan maçlarla birlikte play-off turu tamamlandı. Temsilcimiz Trabzonspor'un da yer aldığı play-off turunda Kopenhag turu geçen taraf oldu ve Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nden elendi.



Şimdi UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarının tamamlanması bekleniyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi grup kuraları ne zaman, saat kaçta?



UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, 25 Ağustos Perşembe günü Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.



Kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2021-2022 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

UEFA AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ GRUP KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü 14:00'te, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ise 26 Ağustos Cuma günü 15:30'da İstanbul'da yapılacak.



Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil ediyor.