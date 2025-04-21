UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları sonunda Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Inter yarı finale yükseldi. Futbolseverler şimdi heyecan dolu yarı final maçlarına odaklandı. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarı final maçları için nefesler tutuldu. Arsenal, yarı finalde Paris Saint-Germain ile oynayacak. Inter ise yarı finalde Barcelona'yla karşılaşacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?
Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da yapılacak.
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