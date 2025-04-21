UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarı final maçları için nefesler tutuldu. Arsenal, yarı finalde Paris Saint-Germain ile oynayacak. Inter ise yarı finalde Barcelona'yla karşılaşacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?



Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da yapılacak.