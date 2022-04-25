UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final Manchester City – Real Madrid saat kaçta hangi kanalda ne zaman oynanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İngiliz ekibi Manchester City, İspanyol temsilcisi Real Madrid’i ağırlayacak.



Premier Lig’de 1 puan farkla Liverpool’un önünde lider durumda bulunan Manchester City, Lig’de 25 galibiyet 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle toplam 80 puan topladı.



La Liga’da ise şampiyonluğun favorisi olarak öne çıkan Real Madrid en yakın rakibi Barcelona’nın ligin bitimine 5 hafta kala 15 puan önünde bulunuyor.



Real Madrid’in La Liga’da 24 galibiyet 6 beraberlik 3 mağlubiyetle 78 puanı bulunuyor.



İki takım da kendi gruplarından lider çıkarken, bundan önce birbirlerine karşı oynadıkları son 5 maçta Manchester City 3 galibiyet aldı, Real Madrid ise 1 kez kazanabildi. 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.



MANCHESTER CITY – REAL MADRİD UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL KARŞILAŞMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City – Real Madrid yarı final karşılaşması 26 Nisan Salı günü saat 22.00’de (TSİ) başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.



İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Ev sahibi Manchester City’de sarı kart cezalısı João Cancelo ve kadro dışı bırakılan Benjamin Mendy dışında eksik futbolcu bulunmuyor.



Konuk ekip Real Madrid’de ise Eden Hazard ve Luka Jovic sakatlıkları sebebiyle takımlarına destek veremeyecekler.



MUHTEMEL 11’LER



MANCHESTER CİTY: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodri, İlkay, De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus



REAL MADRİD: Courtois, Vázquez, Militão, Alaba, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Vinicius Junior, Asensio, Benzema

MANCHESTER CİTY FİNAL KAPISINI ARALADI