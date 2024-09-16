UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı başlıyor: İlk hafta programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda ilk hafta heyecanı yarın, 18 Eylül Çarşamba ve 19 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Devler Ligi'nin ilk haftası yarın 6 karşılaşmayla başlayacak ve 19 Eylül Perşembe günü yapılacak 6 müsabakayla tamamlanacak.
İLK KEZ LİG FORMATINDA DÜZENLENECEK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanacak ve grup aşaması olmayacak. Devler Ligi'ne katılan her takım bu sezon 4'ü içerde 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. 8 hafta sonunda ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. basamak arasında bulunan 16 ekip de bir üst tura kalmak için kendi aralarında play-off mücadelesi oynayacak. 25. sıra ve sonrasında yer alan takımlar ise turnuvaya veda edecek.
EN FAZLA TAKIM ALMANYA VE İTALYA'DAN
Devler Ligi'ne bu sezon ülkeler bazında en fazla katılımı 5'er takımla Almanya ve İtalya sağladı. Bu iki ülkeyi 4'er ekiple İngiltere, İspanya ve Fransa takip etti. Hollanda, Portekiz ve Avusturya 2'şer takımla organizasyonda yer alırken, Belçika, İskoçya, Ukrayna, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Çekya ve İsviçre'den de 1'er temsilci mücadele etmeye hak kazandı.
Türkiye'den ise Galatasaray, play-off aşamasında İsviçre ekibi Young Boys'a, Fenerbahçe de 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille'e elenerek Devler Ligi bileti alamadı.
FİNALE ALMANYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun finaline Almanya ev sahipliği yapacak. Dev final, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın programı (TSİ) şu şekilde:
Yarın
19.45 Young Boys - Aston Villa
19.45 Juventus - PSV Eindhoven
22.00 Milan - Liverpool
22.00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb
22.00 Real Madrid - Stuttgart
22.00 Sporting CP - Lille
18 Eylül Çarşamba
19.45 Sparta Prag - Salzburg
19.45 Bologna - Shakhtar Donetsk
22.00 Celtic - Slovan Bratislava
22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund
22.00 Manchester City - Inter
22.00 Paris Saint-Germain - Girona
19 Eylül Perşembe
19.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen
19.45 Kızılyıldız - Benfica
22.00 Monaco - Barcelona
22.00 Atalanta - Arsenal
22.00 Atletico Madrid - Leipzig
22.00 Brest- Sturm Graz
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