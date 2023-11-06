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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanında 4. hafta maçları 7 ve 8 Kasım tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, yarın akşam A grubunun dördüncü maçında Bayern Münih'e konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı

UEFA 'nde 4. hafta heyecanı, yarın ve 8 Kasım Çarşamba günü gruplarda oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta maçları yarın ve 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Shaktar Donetsk - Barcelona ve Borussia Dortmund - Newcastle United karşılaşmaları yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray ise A Grubu'ndaki 4. maçında çarşamba günü Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka da TSİ 23.00'da başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. maçların (TSİ) programı şu şekilde;

7 Kasım Salı;
20.45 Borussia Dortmund - Newcastle United
20.45 Shakhtar Donetsk - Barcelona
23.00 Atletico Madrid - Celtic
23.00 Lazio - Feyenoord
23.00 Milan - PSG
23.00 Kızılyıldız - Leipzig
23.00 Manchester City - Young Boys
23.00 Porto - Antwerp

8 Kasım Çarşamba;
20.45 Napoli - Union Berlin
20.45 Real Sociedad - Benfica
23.00 Bayern Münih - Galatasaray
23.00 Kopenhag - Manchester United
23.00 Arsenal - Sevilla
23.00 PSV Eindhoven - Lens
23.00 Real Madrid - Braga
23.00 Salzburg - Inter

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