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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 5. hafta heyecanı, yarın başlayacak. Galatasaray, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 29 Kasım Çarşamba günü konuk edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan 'nde grup aşamasının 5. haftasında, yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı , A Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:

28 KASIM SALI:

20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)

23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)

23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)

23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)

29 KASIM ÇARŞAMBA:

20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)

20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)

23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)

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