UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 3. haftanın programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının üçüncü haftası, 24 Ekim Salı ve 25 Ekim Çarşamba günü toplam 16 maçla tamamlanacak. Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.



Son kez mevcut formatla düzenlenecek turnuvada, üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:



24 Ekim Salı:



19.45 Galatasaray-Bayern Münih (Almanya)



19.45 Inter (İtalya)-Salzburg (Avusturya)



22.00 Manchester United (İngiltere)-Kopenhag (Danimarka)



22.00 Sevilla (İspanya)-Arsenal (İngiltere)



22.00 Lens (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)



22.00 Braga (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)



22.00 Union Berlin (Almanya)-Napoli (İtalya)



22.00 Benfica (Portekiz)-Real Sociedad (İspanya)



25 Ekim Çarşamba:



19.45 Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya)



19.45 Barcelona (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)



22.00 Celtic (İskoçya)-Atletico Madrid (İspanya)



22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Milan (İtalya)



22.00 Newcastle United (İngiltere)-Borussia Dortmund (Almanya)



22.00 Leipzig (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)



22.00 Young Boys (İsviçre)-Manchester City (İngiltere)



22.00 Royal Antwerp (Belçika)-Porto (Portekiz)