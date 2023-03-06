UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Son 16 turu maçları yarın başlıyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş maçları 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. Son 16 turundaki tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacak.
İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA
Son 16 turu rövanş maçları programı şu şekilde:
Yarın:
Benfica (Portekiz) - Club Brugge (Belçika) (2-0)
Chelsea (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya) (0-1)
8 Mart Çarşamba:
Tottenham (İngiltere)-Milan (İtalya) (0-1)
Bayern Münih (Almanya)- PSG (Fransa) (1-0)
14 Mart Salı:
Manchester City (İngiltere) - RB Leipzig (Almanya) (1-1)
Porto (Portekiz) - Inter (İtalya) (0-1)
15 Mart Çarşamba:
Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere) (5-2)
Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (2-0)