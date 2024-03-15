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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. İşte ayrıntılar ve dev eşleşmeler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA 'nde eşleşmeler belli oldu. 

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleşen kurada dünya devleri birbiriyle eşleşti. 

Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu finali, 1 Haziran 2024'te Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Arsenal-Bayern Münih

Atletico Madrid-Borussia Dortmund

Real Madrid-Manchester City

Paris Saint-Germain-Barcelona 

YARI FİNAL

Atletico Madrid-Borussia Dortmund / Paris Saint-Germain-Barcelona 

Arsenal-Bayern Münih / Real Madrid-Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu - 1

MAÇ TARİHLERİ

Çeyrek final ilk maçları: 9-10 Nisan 2024

Çeyrek final rövanş maçları: 16-17 Nisan 2024

Yarı final ilk maçları: 30 Nisan-1 Mayıs 2024

Yarı final rövanş maçları: 7-8 Mayıs 2024

Final maçı: 1 Haziran 2024

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